Ricotta (Italia Viva): "Spesa a domicilio gratis per anziani e fasce deboli: amministrazione coinvolga i supermercati"

La consigliera di Italia Viva Francesca Ricotta ha presentato una mozione per impegnare il sindaco e l'assessore allo sviluppo economico Ludovico Balsamo a creare una sinergia con le attività commerciale, in particolare i supermercati, per portare la spesa a domicilio ad anziani e fasce deboli.

"A seguito delle nuove prescrizioni di sicurezza e prevenzione per il coronavirus - spiega RIcotta - è necessario venire incontro alle esigenze di anziani e fasce più debilitate che sono maggiormente a rischio qualora dovessero contrarre il pericoloso virus. Così ho chiesto all'amministrazione di coinvolgere i supermercati affiché si possano attivare, con la collaborazione dei gestori dei supermercati, dei servizi di consegna della spesa in maniera gratuita".

Infine la consigliera Ricotta ha anche chiesto di rendere pubblico un elenco delle attività che eventualmente aderirebbero all'iniziativa.