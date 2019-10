Crisi Bellini, è scontro tra l'assessore Messina e Barbagallo (Pd)

Crisi del teatro Massimo Bellini e non solo. Nel giorno della protesta dei lavoratori dell'ente etneo è andato in scena un duro botta e risposta tra l'assessore regionale, con delega allo Spettacolo, Manlio Messina e il deputato Anthony Barbagallo del Pd.

"Non si accettano lezioni da coloro che hanno sabotato il lavoro di questo governo regionale mentre operava per ristabilire gli stanziamenti ai teatri. Hanno preferito condurli sull'orlo del baratro, in nome del 'tanto peggio tanto meglio'. Sono gli stessi personaggi politici che negli anni precedenti il governo Musumeci hanno trattato la questione teatri, a Catania come altrove nell'isola, in modo grossolano e superficiale. Il nostro governo, gia' lo scorso luglio, aveva trovato le necessarie risorse, ma i provvedimenti si sono arenati durante i lavori d'aula di agosto per scelta delle opposizioni e non certamente per responsabilità nostra", ha tuonato Messina.

Poi l'assessore ha proseguito: "Per il 2020 e 2021 l'impegno del presidente Musumeci e di tutto il governo è quello di proporre all'aula la conferma della stessa risorsa finanziaria di quest'anno. Sia comunque chiaro a tutti - conclude l'assessore - che adesso bisogna cambiare musica e voltare pagina: dobbiamo tutti, sindacati compresi, rendere i teatri piu' autosufficienti e meno dipendenti dal finanziamento regionale".

Pronta la replica di Barbagallo: "Se per 'lezioni' l'assessore Messina intende le nostre sollecitazioni e gli interventi parlamentari per tentare di arginare la crisi nella quale hanno condotto il Teatro Bellini, allora farebbe bene ad accettarle quelle 'lezioni'.

"Ci sono numeri e dati che parlano chiaro - aggiunge Barbagallo - Nei due anni di governo Musumeci la situazione dei teatri in Sicilia è precipitata, così come in generale si è drasticamente indebolito il sostegno al mondo della cultura. Prima di pensare agli impegni per il 2020 e per il 2021, pensi a come affrontare le emergenze del 2019"