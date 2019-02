Critiche contro Giarrusso che mima il gesto delle manette agli esponenti del Pd

Il gesto delle manette, mimato ieri di fronte alla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato agli esponenti Pd, attira sul pentastellato Mario Michele Giarrusso l'ira dei commentatori social. Sul suo profilo, infatti, numerosi i commenti per un'azione ritenuta "volgare", "ignobile", "vergognosa". Decine e decine gli utenti letteralmente inferociti e pochi, pochissimi, quelli che invece hanno deciso di schierarsi con il senatore, travolti loro malgrado e a loro volta da un'ondata di insulti.

Tra i commenti c'è quello di Mario: "Venuto su questa pagina per scrivere qualcosa in merito al suo ignobile gesto ma mi rendo conto che fate già schifo da soli senza bisogno di aggiungere altro". E ancora Silvia, che spiega come "le manette le meritate voi dopo quello che avete fatto... siete diventati come quelli che volevate combattere e vi siete suicidati politicamente".

Massimo accusa il senatore di aver svilito l'impegno dei militanti cinquestelle: "Il tuo ghigno sulla porta della Giunta del Senato - punta il dito - è uno schiaffo in faccia alle migliaia di persone che si sono spese ed hanno creduto in un Movimento che doveva portare legalità e trasparenza in una nazione che state aiutando a sprofondare. Sarai più ricco economicamente - conclude - ma hai tolto la maschera alla tua povertà morale".

E poi ci sono quelli che si augurano che Giarrusso venga querelato per il gesto, e ancora di più quelli che stilano la lista "delle promesse che vi siete rimangiati", tra cui "l'immunità parlamentare".