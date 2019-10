Danni del maltempo, il M5S farà il punto con i sindaci

.A un anno di distanza dai gravi danni subiti dalla Sicilia e dopo lo stanziamento da parte del Governo nazionale e regionale di appositi fondi, i parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle tornano a fare il punto sull’emergenza meteorologica straordinaria che investì lo scorso anno la Sicilia, oltre che per dare supporto ai sindaci delle località colpite.



“Faremo un focus - spiegano i deputati Rizzo, Saitta e Cappello - sugli interventi per le popolazioni e i settori agricoli e commerciali, il ripristino delle infrastrutture e dei servizi, la prevenzione, la manutenzione nonché l'attivazione degli appositi fondi e risorse necessari per fronteggiare la gravità dei danni provocati dall’anomala ondata di maltempo. In particolare il Calatino ha subito notevoli disagi sui quali occorre un approfondimento".



"Con il “Proteggi Italia” - proseguono - abbiamo messo in piedi il più grande piano contro il dissesto del territorio mai fatto, con ben undici miliardi di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico nel triennio 2019-2021, oltre ai 3 miliardi di euro nel triennio per l'emergenza delle 17 regioni colpite dal maltempo nell'autunno scorso”.

L’incontro si svolgerà lunedì 4 novembre, alle ore 12:00, presso la sala convegni della sede distaccata dell’ARS a Catania, in via Etnea 71, e vedrà inoltre la partecipazione dei sindaci dei comuni colpiti dalle alluvioni, invitati per l’occasione, e l'ing. Calogero Foti, capo della protezione civile regionale