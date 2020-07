Decreto Rilancio, Saitta (M5S): "20 milioni di euro in più per i pagamenti degli avvocati"

Il deputato alla Camera del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta ha annunciato l'approvazione di due importanti emendamenti di cui è stato cofirmatario. Il primo riguarda l'istituzione di un fondo per consentire agli avvocati la corresponsione dei crediti maturati e non pagati, mentre il secondo aumenta i finanziamenti e la dotazione del programma Resto al Sud volto a sostenere la creazione di nuove imprese nel Meridione. "Con il Movimento Cinque Stelle e grazie alla sensibilità del Governo siamo riusciti a dare risposte importanti a professionisti e imprenditori. Una piaga che attanaglia gli avvocati, i periti e gli ausiliari dei giudici è il mancato pagamento delle prestazioni professionali: specie in periodo di Covid19 migliaia e migliaia di professionisti del diritto non hanno incassato alcun credito e sono entrati conseguentemente in difficoltà. Così abbiamo chiesto e ottenuto un incremento importante, 20 milioni di euro, del fondo per i compensi maturati da avvocati, periti e ausiliari dei giudici negli anni pregressi. Sono particolarmente soddisfatto per questa ulteriore dotazione finanziaria del fondo che aiuterà tanti professionisti del diritto, tra cui sicuramente molti giovani. "L'intervento è stato sostenuto da tutti i parlamentari della commissione Giustizia e ha accolto il grido di dolore dei professionisti e dei lavoratori della giustizia. In più - conclude - siamo intervenuti sul programma a sostegno dell'imprenditoria meridionale Resto al Sud, ampliando i finanziamenti a fondo perduto passando dal 35% al 50%. Un segnale concreto per aiutare regioni come la Sicilia che hanno subito gravemente le conseguenze della crisi sanitaria".

