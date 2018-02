Di Maio a Catania: "La Regione siciliana è ostaggio da mesi di grandi ammucchiate"

"Se arriveremo al 40 per cento o al 35-36 per cento possiamo ambire a governare da soli e la squadra di governo ce l'abbiamo già, la presenteremo prima delle elezioni. Se invece non dovessimo arrivare alla maggioranza assoluta, state certi di una cosa: noi non facciamo il doppio gioco, non cambiamo il presidente del consiglio o cambiamo i ministri perché siete già stati fregati troppe volte in questo senso". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando a Catania durante una manifestazione del M5s al teatro Abc.

"Noi la sera delle elezioni, come prima forza politica del Paese, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta - ha aggiunto - non staremo nell'angolo a dire 'risolvetevela da voi' anche perché non hanno i numeri per mettersi insieme e fare il 51 per cento. Diremo a tutti: questi sono i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Volete aggiungerne qualcun altro? Qualche altra idea buona per gli italiani? Mettetela qui e avviamo la legislatura e cominciamo a fare quelle cose che aspettiamo da 30 anni".

"L'unica altra alternativa che hanno - ha concluso Di Maio - è tornare a votare, ma noi il Paese nel caos non lo lasciamo perché questa legge elettorale non l'avevamo voluta noi, ma ci prendiamo la responsabilità di risolverlo il problema che hanno creato, che è l'ingovernabilità e il disastro delle grandi coalizioni che si combattono luna contro l'altra dall'interno".