Coronavirus, Di Salvo: "Serve una task force per il lavoro"

Il consigliere Salvo Di Salvo, presidente della IX commissione che si occupa delle politiche del lavoro, ha proposto al sindaco Salvo Pogliese, alle segreterie generali dei sindacati, alle associazioni di categoria l'istituzione di un tavolo con lo scopo di creare task force del lavoro, necessaria secondo l'esponente consiliare, "per far fronte tutti insieme alle ricadute economiche di tutti gli operatori economici a causa di questa emergenza sanitaria che assume sempre più i connotati di una vera guerra battereologica".

"La situazione del dissesto dell'ente - spiega Di Salvo - non favorisce il sindaco a poter predisporre inteventi di sgravi tributari locali per ammortizzare la grave crisi economica degli operatori economici della nostra città, piuttosto serve un decreto straordinario da parte del Governo Nazionale che individui misure volte a sostenere la crisi economica che da questi giorni ha paralizzato la nostra città già compromessa da un tasso di disoccupazione altissimo il più alto del Sud Italia che riguarda giovani e meno giovani".

Così il consigliere ha proposto un tavolo dove valutare le singole situazioni di crisi e dove elaborare proposte da disporre all'attenzione dei governi regionali e nazionali: "Solo facendo sistema tra gli adetti alle responsabilità del lavoro si potrebbe incalzare il Governo nazionale per favorire misure di agevolazioni anche per i Comuni che si trovano in uno stato di dichiarato dissesto come la Città di Catania. La mia iniziativa di indirizzo al sindaco vuole essere una iniziativa di collaborazione per far fronte ad una emergenza per la quale possa prevalere il buon senso delle responsabilità Istituzionali piuttosto che le dispute di carattere politico che in questa delicata fase spero non siano oggetto di discussione".