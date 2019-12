Il "regalo di Natale" alla Regione: disavanzo spalmato in 10 anni | Video

"Il governo Conte è stato sensibile e ha accolto la nostra richiesta, così come in passato è stato per altre regioni". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in un video, commentando il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo che consente di spalmare in dieci anni il disavanzo di 2,2 miliardi di euro