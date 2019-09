Dissesto, ecco la procedura semplificata di liquidazione dei debiti

La giunta ha deliberato di aderire alla formale proposta della Commissione Straordinaria di Liquidazione di procedere con la modalità semplificata di liquidazione, impegnandosi a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per finanziare la massa passiva da transigere, con un valore variabile tra il 40 e il 60 per cento dell’effettivo credito vantato.

Questa procedura, con la definizione transattiva dei debiti, consente un notevole risparmio finanziario e permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall’altra, solleva l’ente dall’ onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie. L'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute, è stato quantificato dalla Commissione Straordinaria di liquidazione in circa 576mila euro. Aderendo alla procedura semplificata l’amministrazione s’impegna a mettere a disposizione della Commissione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui i proventi da alienazione di beni immobiliari e patrimoniali .