#DiventeràBellissima, Musumeci a Catania: "Lasciato solo dal mio movimento, ripartiamo dai territori"

Durante il congresso provinciale di #DiventeràBellissima, il presidente della Regione Nello Musumeci ha fatto un appunto al suo movimento, rimproverando ai 'suoi' di aver sentito poco l'aria di 'gruppo' in questo primo anno alla guida del governo regionale. L'assessore alla Salute, Ruggero Razza ha ricordato l'importanza dell'esperienza legata all'elezione di Musumeci e la centralità di #DiventeràBellissima come soggetto "unificatore e trainante" all'interno del centro-destra siciliano. Il senatore Raffaele Stancanelli, in fine, ha sottolineato l'importanza del modello siciliano come esempio da seguire anche a livello europeo e nazionale