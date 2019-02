Drago e il "tradimento" della sua maggioranza, risponde l'assessore Di Modica: "Non mi dimetto"

Il sindaco uscente di Sci Castello ha dichiarato "Lunedì mattina al Comune gli assessori Danubio, Di Modica e Romeo dimissionari. Alleanza con l'opposizione tradimento del mandato elettorale". Sulla questione è intervenuto l'assessore Massimiliano Di Modica in risposta a quanto dichiarato dal Sindaco uscente Drago: "In questi ultimi dieci anni non è mai venuta a mancare la lealtà da parte di Massimiliano Di Modica, del Cons. Grasso Santo Grasso e Coord. Comunale Lega Angelo Murabito al Sindaco Drago e appunto per questo nessuno sta tradendo alcun mandato elettorale. Si è deciso collegialmente, in maniera assai condivisa, 11 consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio Comunale e 3 Assessori su 4, di sostenere Carmelo Scandurra come sintesi della volontà cittadina".

"Drago non può pretendere che sia lui a decidere chi debba succederlo. Caro sindaco viviamo in democrazia! Io, non mi dimetto - dichiara Di Modica - Che sia lui a sfiduciarmi soltanto perché non obbedisco ai suoi dictat".