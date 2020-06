La senatrice Drago (M5S) incontra il console romeno a Catania

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago ha incontrato il console romeno Ioan Iacob nella sede del consolato presente a Catania. Diverse le tematiche sul tappeto: dall'istruzione all'integrazione. “E' stato un incontro istituzionale – dice Drago – molto piacevole e ricco di spunti. La comunità romena presente in Sicilia è numerosa e i nostri due Paesi sono legati da un saldo rapporto di amicizia e collaborazione. Il Lockdown ci ha permesso di comprendere l'importanza di molti lavoratori e penso ai tanti braccianti e stagionali romeni che operano nelle nostre aziende agricole. Su questo versante il Governo si è impegnato con fermezza per contrastare il caporalato e garantire la dignità del lavoro e per far emergere il lavoro nero, operando una regolarizzazione”.

“Parimenti importante, per favorire il processo di inclusione, è la tutela dell'istruzione e dell'integrazione scolastica dei figli delle prime e seconde generazioni di immigrati nella nostra terra. Il nostro sistema scolastica, negli anni a venire, si dovrà confrontare sempre più con le sfide dell'inclusione e di questo abbiamo parlato con il console Iacob con cui abbiamo condiviso alcune proposte che svilupperemo insieme. Ho dato la mia piena disponibilità al console affinché le istanze di questa numerosa comunità possano trovare sempre pieno riscontro istituzionale”, ha concluso la senatrice del M5S.