Drago (M5S): “Intensificare i controlli per prevenire scampagnate pasquali nei boschi”

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago ha scritto al Corpo Forestale della Regione Siciliana per chiedere di intensificare i controlli in vista delle festività pasquali e per monitorare il rispetto delle disposizioni in merito al contenimento del covid19.

“Ringrazio il corpo forestale della Regione – spiega Drago – per l'abnegazione e lo spirito di servizio dimostrato anche in questa emergenza. Purtroppo, il tamtam che circola sui social in questi giorni è preoccupante: in molti stanno organizzando – in barba alle norme – una Pasquetta nelle riserve e nei boschi siciliani. Un fatto gravissimo specie alla luce delle regole chiare per prevenire i contagi e dei tanti sacrifici della stragrande maggioranza dei siciliani. Per questo motivo ho inteso segnalare l'accaduto al corpo forestale chiedendo e a tutte le istituzioni competenti,(presidente della Regione, prefetto di Catania, Protezione civile Sicilia) un rafforzamento dei controlli in vista delle festività pasquali. Non possiamo rovinare, per l'irresponsabilità di pochi, i sacrifici di tutti”.