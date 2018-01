Elezioni nazionali, ecco i candidati del Movimento 5 Stelle

Giorno di consegna delle liste anche per i candidati al Parlamento nazionale del Movimento Cinque Stelle. Dopo il silenzio di questi giorni, l'unico rumor ad essere confermato è quello sul senatore Mario Giarrusso, candidato capolista nel collegio plurinominale, seguito da un'altra senatrice uscente, Nunzia Catalfo, Cristiano Anastasi e Barbara Floridia. Per quanto riguarda invece l'uninominale, al Senato viene blindata nuovamente Nunzia Catalfo a Catania, mentre Tiziana Drago si presenta ad Acireale.

L'uninominale alla Camera, invece vede candidata a Catania l'imprenditrice e web-analyst Laura Paxia, mentre ad Acireale andrà il medico legale, già deputata, Giulia Grillo. A Misterbianco i Cinquestelle presentano inoltre Simona Suriano, mentre a Paternò Eugenio Saitta. Al plurinominale vediamo in testa Giulia Grillo a cui segono i nomi di Santi Cappellani, Simona Suriano e Luciano Cantone.

Il commento di Giulia Grillo

"Siamo molto orgogliosi delle personalità e della qualità dei nostri candidati - ha dichiarato Giulia Grillo a CataniaToday - La loro presenza dimostra l'adesione fatta in questi giorni da Luigi Di Maio per un apertura del Movimento alla società civile". "Siamo convinti di avere tutte le carte in regola per convincere i cittadini catanesi ad unirsi a noi per arrivare alla guida del governo nazionale", ha concluso la parlamentare.