Elezioni 2018, Berretta (PD): "Chiara sconfitta"

“Il voto di ieri ci consegna una sconfitta chiara per il Partito Democratico, una sconfitta bruciante. Di fronte a dati così netti, non si può che prendere atto di un fallimento che certamente fa male, anche alla luce dei risultati ottenuti in questi anni dai governi di Centrosinistra. Ma gli elettori hanno sempre ragione ed è evidente che il PD dovrà cambiare rotta”.

Lo afferma il deputato uscente del Partito Democratico Giuseppe Berretta. “E’ stata una campagna elettorale difficile ma emozionante” prosegue l’esponente dei Democratici, che ringrazia “tutti coloro che si sono impegnati al mio fianco, che mi hanno sostenuto e che mi hanno dato fiducia”.

“Congratulazioni a Laura Paxia del Movimento 5 Stelle, che ha vinto nel collegio uninominale di Catania – conclude Berretta – Spero che metta il massimo impegno nel rappresentare al meglio il nostro territorio”.