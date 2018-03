Elezioni 2018, risultati Camera: chi ha vinto nel collegio di Catania

Nel capoluogo etneo il centrosinistra schiera il deputato uscente del Partito democratico Giuseppe Berretta. Anima ormai storica della sinistra catanese ed espressione dell'ex corrente bersaniana all'interno del Partito democratico, Berretta è stato eletto per la prima volta nel 2008 alla Camera e riconfermato nel 2013. Laura Paxia correrà invece per i Cinque stelle, manager nel settore del web, mentre l'avvocato Mary Chiaramonte è il candidato di Liberi e Uguali. In campo centro-destra, invece, lo spazio è tutto di Manlio Messina, consigliere comunale di Catania e segretario regionale di Fratelli d'Italia.

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati del collegio.