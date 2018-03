Elezioni 2018, risultati Camera: chi ha vinto nel collegio di Misterbianco

Accesa la battaglia anche a Misterbianco dove il centrosinistra candida l'ex campione di voti per le regionali Luca Sammartino. Ex autonomista, poi passato tra le file del Partito democratico in quota renziana, Sammartino è stato recentemente riconfermato deputato regionale alle elezioni per il rinnovo dell'Ars di novembre 2017. Il Movimento Cinque stelle punta invece su una donna, Simona Suriano, mentre Liberi e Uguali investe sul giovane Luca Barbato. Il centrodestra candida invece l'ex assessore del governo Crocetta, recentemente tornato nell'area d'origine, Giovanni Pistorio. Il popolo della famiglia, infine, presenta Fabio Laudani.

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati del collegio.