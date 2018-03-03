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Elezioni 2018, risultati Senato: chi ha vinto nel collegio di Catania

Redazione

Sezioni: 609 / 609 (Tutte)

Candidati uninominali e liste Voti %
NUNZIA CATALFO (Eletto) 132.436 49,53

MOVIMENTO 5 STELLE

 132.436 49,53
RAFFAELE STANCANELLI 85.061 31,89

FORZA ITALIA

 54.116 20,24
NOI CON L'ITALIA - UDC 4.421 1,65
LEGA 13.320 4,98
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 13.204 4,93
VALERIA CARMELA MARIA SUDANO 34.200 12,79

PARTITO DEMOCRATICO

 30.033 11,23
CIVICA POPOLARE LORENZIN 581 0,25
+EUROPA 2.971 1,11
ITALIA EUROPA INSIEME 463 0,17
AMBRA ELISABETTA MONTEROSSO 7.010 2,62

LIBERI E UGUALI

 7.010 2,62
ANTONELLA VIRGINIA GUGLIELMINO 2.168 0,81

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

 2.168 0,81
GOFFREDO D'Antona 2.380 0,99

POTERE AL POPOLO!

 2.197 0,94
MARIA TIZIANA VOLPE​ 1.586 0,59

CASAPOUND ITALIA

 1.586 0,59
TECLA SQUILLACI​ 1.312 0,49

ITALIA AGLI ITALIANI

 1.312 0,49
CLAUDIA CARRA' 556 0,20

PARTITO VALORE UMANO

 556 0,20
GIUSEPPA MARIA VANADIA DETTA GIUSY​ 312 0,11
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 312

0,11
AGATINO FILIPPO FINOCCHIARO 141 0,05
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 141 0,05

TOTALE

Uninominale  267.339

Proporzionale  267.339

 100,00

Elettori: 436.570 | Votanti: 276.994 (63,44%) Schede non valide: 9.573 ( di cui bianche: 1.949 ) Schede contestate: 82

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