Elezioni 2018, risultati Senato: chi ha vinto nel collegio di Catania
Sezioni: 609 / 609 (Tutte)
|Candidati uninominali e liste
|Voti
|%
|NUNZIA CATALFO (Eletto)
|132.436
|49,53
|
MOVIMENTO 5 STELLE
|132.436
|49,53
|RAFFAELE STANCANELLI
|85.061
|31,89
|
FORZA ITALIA
|54.116
|20,24
|NOI CON L'ITALIA - UDC
|4.421
|1,65
|LEGA
|13.320
|4,98
|FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
|13.204
|4,93
|VALERIA CARMELA MARIA SUDANO
|34.200
|12,79
|
PARTITO DEMOCRATICO
|30.033
|11,23
|CIVICA POPOLARE LORENZIN
|581
|0,25
|+EUROPA
|2.971
|1,11
|ITALIA EUROPA INSIEME
|463
|0,17
|AMBRA ELISABETTA MONTEROSSO
|7.010
|2,62
|
LIBERI E UGUALI
|7.010
|2,62
|ANTONELLA VIRGINIA GUGLIELMINO
|2.168
|0,81
|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
|2.168
|0,81
|GOFFREDO D'Antona
|2.380
|0,99
|
POTERE AL POPOLO!
|2.197
|0,94
|MARIA TIZIANA VOLPE
|1.586
|0,59
|
CASAPOUND ITALIA
|1.586
|0,59
|TECLA SQUILLACI
|1.312
|0,49
|
ITALIA AGLI ITALIANI
|1.312
|0,49
|CLAUDIA CARRA'
|556
|0,20
|
PARTITO VALORE UMANO
|556
|0,20
|GIUSEPPA MARIA VANADIA DETTA GIUSY
|312
|0,11
|LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE
|312
|
0,11
|AGATINO FILIPPO FINOCCHIARO
|141
|0,05
|PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA
|141
|0,05
|
TOTALE
|
Uninominale 267.339
Proporzionale 267.339
|100,00
Elettori: 436.570 | Votanti: 276.994 (63,44%) Schede non valide: 9.573 ( di cui bianche: 1.949 ) Schede contestate: 82