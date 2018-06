Elezioni comunali 2018, urne aperte: si vota per il nuovo sindaco di Catania

Seggi aperti per le amministrative, si vota fino alle 23 di oggi, subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. Secondo i dati del Viminale, Catania è la città con più elettori chiamati alla consultazione per le amministrative: ben 265.165, di cui 124.665 uomini e 140.500 donne. Qui si andrà al ballottaggio il 24 giugno se nessuno dei candidati a sindaco supererà al primo turno quota 40%, come prevede la legge elettorale per gli enti locali.

I candidati sindaco a Catania

Cinque candidati in corsa. L'uscente Enzo Bianco tenta il bis, appoggiato da I Progressisti, Cambiamento reale - Voce civica, Catania 2.0, Primavera per Catania - lista civica, Con Bianco per Catania; il candidato di centrodestra è Salvatore Domenico Antonio Pogliese, appoggiato da Catania in azione, #Diventerabellissima - Pogliese sindaco, Grande Catania, Una scelta d'amore per Catania - Pogliese sindaco, Noi con Salvini - Unione dei siciliani, Fdi, Fi, Udc, In campo con Pogliese; Giovanni Grasso corre per il M5s; Riccardo Angelo Pellegrino è appoggiato da Un cuore per Catania; Emiliano Abramo di E' Catania - Abramo sindaco.

I comuni della provincia etnea al voto

Sono 22 i comuni al voto in tutta la Provincia etnea. Sotto i riflettori, in particolare, il comune di Acireale, qui il Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.