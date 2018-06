Ultimi giorni di campagna elettorale, ecco gli appuntamenti dei 5 candidati sindaco

Ultimi giorni di campagna elettorale a Catania. In vista del voto amministrativo di domenica 10 giugno i cinque candidati a sindaco danno appuntamento per la consueta 'chiusura' a elettori e simpatizzanti. Il sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra Enzo Bianco, supportato da cinque liste civiche (assente la lista del Pd), riceverà oggi la visita dell'ex premier Paolo Gentiloni e venerdì 8 invece, ultimo giorno di campagna elettorale, il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina. Inoltre, durante l'incontro di venerdì ci saranno anche diversi video messaggi di 'sostegno' alla candidatura di Enzo Bianco da parte di alcuni 'colleghi' sindaco come Giuseppe Sala da Milano, Dario Nardella da Firenze, Antonio Decaro da Bari, Leoluca Orlando da Palermo e Luigi de Magistris da Napoli.

Passando al centrodestra, l'europarlamentare di Forza Italia Salvo Pogliese - dopo aver ricevuto nell'ultimo mese di campagna elettorale le 'visite' di leader politici quali Giorgia Meloni e del neo ministro dell'Interno e vice Premier Matteo Salvini ma, ad oggi, non quella di Silvio Berlusconi e di altri big del suo partito di riferimento Forza Italia - dovrebbe 'chiudere' da dove ha iniziato, ovvero dai gazebo. Nel pomeriggio di venerdì l'appuntamento con i suoi sostenitori sarà di fronte la centrale Villa Bellini.

Il candidato grillino, il maestro d'orchestra Giovanni Grasso, dopo la recente 'calata' a Catania del vice premier Luigi Di Maio, dovrebbe chiudere la sua campagna elettorale con un comizio in una piazza cittadina alla quale dovrebbero partecipare anche deputati regionali e nazionali pentastellati.

Gli ultimi due candidati alla poltrona di più ambita di Palazzo degli Elefanti, il giovane ex consigliere comunale di Forza Italia Riccardo Pellegrino (sostenuto dalla civica ''Un cuore per Catania'') e il presidente regionale della comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo, 'chiuderanno' rispettivamente in Piazza Palestro nel popolare rione del 'Fortino', e nella propria sede elettorale.