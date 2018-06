Elezioni comunali 2018, come e dove richiedere la tessera elettorale

La tessera elettorale è il documento necessario per votare e attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. E' valida fino all'esaurimento degli spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto, che viene effettuata mediante l'apposizione, da parte di uno scrutatore, della data dell'elezione e del bollo della sezione. Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su richiesta dell'interessato, si procede al rinnovo.

La tessera viene emessa e rilasciata dall'Ufficio elettorale in via Alessandro La Marmora 23, che, in vista delle elezioni comunali che si terranno il prossimo 10 giugno, sarà aperto anche durante la giornata di sabato e domenica, dalle 7 alle 23.

Chi avesse esaurito, deteriorato o smarrito la tessera elettorale, necessaria per poter esprire la propria preferenza al seggio, potrà quindi recarsi presso la sede della propria circoscrizione o all'ufficio elettorale per ritirare un duplicato gratuitamente. L'ufficio elettorale è aperto ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Per votare è obbligatorio mostrare anche un documento di identificazione valido.