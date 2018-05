Elezioni comunali Catania 2018, scheda azzurra e scheda rosa: ecco come si vota

Domenica 10 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco, il consiglio comunale, i presidenti e consiglieri delle circoscrizioni. Urne aperte dalle 7 alle 23. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio ed è di colore azzurro. E' invece rosa quella per l'elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente.

Ecco come si vota: La scheda blu riporta i nomi e i cognomi dei candidati sindaco scritti dentro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può con un unico voto votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate tracciando un segno su una delle liste ad esso collegate (effetto trascinamento). In alternativa si può votare per un candidato sindaco non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato e uno sulla lista (voto disgiunto).

E' possibile anche votare solo per il candidato sindaco tracciando un segno sul rettangolo con il suo nome. In questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste collegate. Ciascun elettore inoltre può esprimere fino a due preferenze per candidati alla lista da lui votata scrivendone il nome e il cognome o solo il cognome sulle apposite righe apposte a fianco del contrassegno. In questo caso un candidato deve essere di genere maschile e l'altro femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

La scheda rosa, invece, riporta i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente scritti dentro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può con un unico voto votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate tracciando un segno su una delle liste ad esso collegate (effetto trascinamento). In alternativa si può votare per un candidato sindaco non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato e uno sulla lista (voto disgiunto).