Elezioni Catania 2018, liste e candidati al Consiglio comunale: tutti i nomi

Sono 18 le liste per cinque candidati a sindaco presentate all'ufficio elettorale del comune di Catania in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno prossimo. A sostegno del candidato del centrodestra, l'europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia Salvo Pogliese, vi sono 9 liste. Corre da solo il Movimento Cinque Stelle, con a capo Giovanni Grasso, mentre sono cinque le realtà che sostengono il primo cittadino uscente Enzo Bianco. Una sola lista per Emiliano Abramo, di E' Catania, ed anche per Riccardo Pellegrino, candidato di Un cuore per Catania.

Le liste che sostengono Salvo Pogliese

Salvo Pogliese sindaco

In campo con Pogliese

Catania in azione

Diventerà Bellissima

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Grande Catania

Udc

Noi con Salvini

La lista che sostiene Riccardo Pellegrino

Un cuore per Catania

La lista che sostiene Emiliano Abramo

È Catania

La lista del M5S

Movimento 5 Stelle

Le liste che sostiengono Enzo Bianco

Con Bianco per Catania

Primavera per Catania

I Progressisti

Catania 2.0

Cambiamento reale