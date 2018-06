Elezioni comunali 2018, cambia la modalità di scrutinio: previsto uno stop per le circoscrizioni

Cambiano, in parte, le regole relative operazioni di scrutinio per queste elezioni comunali che si terranno a Catania domenica 10 giugno. A deciderlo è stato l'assessore regionale alle autonomie locali, Bernadette Grasso, che ha emanato una modifica all'atto d'indirizzo proprio sulle operazioni di scrutinio per le comunali, confermando che gli scrutini delle votazioni per il sindaco e il consiglio comunale dovranno essere effettuate senza interruzione dopo la chiusura dei seggi.

Ma se le operazioni - dice l'assessore - dovessero concludersi oltre le 3 di lunedì 11 giugno i presidenti di seggio dovranno sospendere le operazioni di scrutinio solo per l'elezione dei consigli di circoscrizione, per riprenderle alle ore 9 del giorno successivo. La responsabilità dei seggi rimane al presidente. Il provvedimento riguarda Catania e Messina, dove si voterà anche per le circoscrizioni domenica 10 giugno dalle 7 alle 23.