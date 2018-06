Pogliese sindaco, il commento dei big: "Centrodestra unito vince"

"Il voto di domenica in Sicilia premia la coalizione del governo regionale. Il centrodestra unito vince senza troppa difficoltà in grossi e piccoli centri, da Catania a Ventimiglia, andando quasi ovunque al ballottaggio con i propri candidati a sindaco. Serve adesso un sereno confronto al di là dello Stretto per tentare di definire una strategia unitaria del centrodestra nei confronti del governo centrale". Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

"Gli elettori italiani, soprattutto gli elettori del sud, hanno mandato un segnale chiaro: Forza Italia e' profondamente radicata nel territorio e rappresenta un argine saldo contro la politica ideologica e demagogica. Il ciclo amministrativo ha consegnato agli azzurri la guida di alcune importanti citta', prima fra tutte Catania dove Pogliese ha segnato una affermazione netta a primo turno sull'uscente Bianco. In Sicilia Forza Italia ha confermato la forza e la centralita' dei moderati nel quadro politico eleggendo o portando al ballottaggio candidati seri, come Ezechia Reale in testa a Siracusa, in grado di far ripartire citta' segnate da malgoverno o non-governo della sinistra. Gli azzurri hanno dimostrato non solo di esserci, ma di essere un punto di riferimento ineludibile per il centrodestra ed il motore dei moderati nel mezzogiorno. E' un importante risultato da cui ripartire quello delle urne di ieri. E bisogna ripartire subito dai ballottaggi del 24 giugno, vincendo i ballottaggi con l'impegno coeso di tutta la coalizione per restituendo le citta al buon governo del centrodestra". Lo afferma Stefania Prestigiacom (Forza Italia).

Anche Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta così il risultato etneo. "Le elezioni amministrative ci consegnano un'altra volta un centrodestra compatto che vince e si conferma maggioritario. Siamo molto contenti del risultato di Fdi, che continua a lavorare per l'unita' della coalizione, cresce e si attesta come secondo partito del centrodestra in citta' molto importanti come Ancona, Brindisi, Catania e Pisa. E' la dimostrazione che la coerenza paga".