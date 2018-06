Elezioni, il M5s conquista Acireale: centrodestra battuto anche ad Adrano

Il M5s conquista Acireale. Il pentastellato Stefano Alì è il nuovo sindaco eletto con il 56,73 per cento delle preferenze (11.525 voti). La corsa di Michele Di Re, sostenuto da Udc, Forza Italia, DiventeràBellissima e liste civiche, si ferma al 43,27 per cento dei consensi 8.790 voti.

Centrodestra battuto anche nel secondo comune del Catanese chiamato al voto per il turno di ballottaggio. Ad Adrano con il 63,61 per cento dei voti è stato eletto Angelo D'Agate, appoggiato da due liste civiche. Aldo Di Primo, sostenuto da Forza Italia, Udc, Noi con Salvini e liste civiche, si è fermato al 36,39 per cento.