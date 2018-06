"La scelta d'amore" di Pogliese, il ritratto del nuovo sindaco

Salvo Pogliese nasce a Catania nel marzo del 1972. Commercialista, ha iniziato giovanissimo la sua esperienza politica nel Fronte della Gioventù, del quale è stato segretario provinciale e dirigente nazionale.

La sua storia politica

Senatore accademico e consigliere d’amministrazione dell’Università di Catania dal 1993 al 1997, nelle elezioni amministrative del novembre ’97 è stato il consigliere più votato del comune di Catania, con oltre 1500 preferenze. È stato Segretario Regionale di Azione Giovani, Dirigente Nazionale di Alleanza Nazionale e componente della segreteria regionale del partito. Nel luglio 2003 è stato nominato assessore allo Sviluppo Economico della Provincia regionale di Catania, carica che ha mantenuto fino al dicembre 2005, data in cui si è dimesso per candidarsi alle Regionali del 2006.

Dalla Regione al Parlamento Europeo

Il 28 maggio dello stesso anno è stato eletto a Palazzo dei Normanni risultando il deputato regionale più giovane di tutta la provincia di Catania e il secondo di tutta l’isola. Alle elezioni regionali anticipate nel 2008 è stato rieletto con oltre 18 mila. E’ stato capogruppo del Popolo della Libertà all’Assemblea regionale siciliana. Nelle elezioni regionali del 28 ottobre 2012 è stato rieletto all’Ars risultando il più votato all’interno della lista del Pdl. L’11 dicembre 2012 è stato eletto vice presidente dell’assemblea Regionale Siciliana, massima carica di tutta l’opposizione a Palazzo dei Normanni. Alle elezioni europee del maggio 2014 è stato eletto al Parlamento europeo nelle fila di Forza Italia, risultando il primo degli eletti del partito nella circoscrizione Isole.

La vittoria

"Poter servire la propria comunità come sindaco è l’onore più alto che chi ha fatto della politica la propria missione possa ricevere. Grazie per questa straordinaria testimonianza di affetto e di fiducia. Vi ripagherò lavorando ogni giorno con entusiasmo per rendere Catania una città all’altezza delle vostre speranze e delle vostre aspettative". Con queste parole il neo primo cittadino commenta sul suo profilo Facebook il traguardo appena raggiunto dopo mesi di campagna elettorale.