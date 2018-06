Elezioni comunali 2018, Salvo Pogliese è il nuovo sindaco di Catania

"Il centrodestra dove è unito vince. E lo fa nella città più importante di queste amministrative, e questo dato ha valenza nazionale. Ringrazio Matteo Salvini che ha dato il suo sostegno, intervenendo personalmente in campagna elettorale". Lo ha detto Salvo Pogliese, il nuovo sindaco di Catania, commentando i primi risultati nella notte.

"A di là di logiche partitiche voglio essere il sindaco di tutti. A livello nazionale - ha aggiunto - non è stato possibile rendere operativo un Governo di centrodestra. Ma io sono con convinto che Salvini guardi al perimetro del centrodestra come ha sempre fatto". "La prima cosa che ho fatto per Catania - ha osservato Pogliese - è rinunciare a una comoda poltrona a Bruxelles per una esaltante, qualificante, ma molto scottante poltrona di sindaco della mia città. Credo che i catanesi ci chiedano più sicurezza, pulizia e decoro urbano. Sono queste le nostre priorità e agiremo di conseguenza".

Dall'altro lato, gli auguri del sindaco uscente Enzo Bianco. "Gli rivolgo - aggiunge - un sincero augurio di buon lavoro, con la speranza che non sia disperso quanto fatto in questi anni per la città ed i frutti che esso darà". "Ho conseguito un risultato significativo - sottolinea Bianco - guadagnando circa 20 punti rispetto al dato del Pd alle ultime elezioni politiche e circa 15 rispetto alle regionali. Ma non è bastato. Ho la soddisfazione che tanti catanesi, che non sono elettori del centro sinistra, hanno apprezzato il lavoro da noi svolto".

Le operazione di spoglio sono cominciate regolarmente dopo la chiusura dei seggi, alle ore 23, ma i dati sono stati resi noti con ritardo.

Sezioni scrutinate: 215 su 336

Candidato sindaco voti percentuale SALVO POGLIESE 56.001 51,72 ENZO BIANCO 29.007 26,79 GRASSO GIOVANNI 17.517 16,18 RICCARDO PELLEGRINO 1.761 1,63 EMILIANO ABRAMO 3.982 3,68

