Elezioni 2018, i sindaci eletti nei comuni della provincia etnea

In 22 comuni della provincia etnea i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Ecco i dati dello spoglio in corso: ( in aggiornamento )

Aci Sant'Antonio: scrutinate attualmente 8 sezioni su 15, è nettamente avanti con 2.548 e il 57, 35% di preferenze il candidato sindaco Orazio Santo Caruso, lo segue Antonio Di Stefano con 1.351 e un complessivo 30,41%. Terzo per preferenze il candidato del Movimento Cinque Stelle Raimondo Ferlito con con 391 voti e lo 8,80%. Ultimo Giuseppe Micalizzi con 153 voti e il 3,44%.

Acireale: scrutinate attualmente 40 sezioni su 56, è in vantaggio il candidato di centro destra Michele Di Re con 7.299 e il 37,35%. Seguono Stefano Alì candidato del Movimento Cinque Stelle con 4.381 voti e il 22,42%, Nino Nicotra con 3.707 voti e il 18,97%, Rito Greco con 3.274 voti e il 16,75% e Giusi Brischetto con 882 voti e il 4,51%.

Adrano: scrutinate attualmente 23 sezioni su 37, è in vantaggio il candidato di centro destra Aldo Di Primo con 3.760 voti e il 37,07%, a seguire Angelo D'Agate con 3.434 voti e il 33,86% e Nicola Monteleone con 2.949 voti e il 29,07%.

Belpasso: scrutinate attualmente solo 2 sezioni su 21, è in netto vantaggio Daniele Motta con 603 voti e il 57,48%, a seguire Gregorio Guzzetta con 318 voti e il 30,32% e Anna Valenti con 128 voti e il 12,20%.

Biancavilla: (Dati al momento non disponibili).

Camporotondo etneo: Vince Filippo Privitera con 1.644 voti e il 59,98% battendo Maria Anna Saporito che ha ottenuto 1.097 voti e il 40,02%.

Castel di Judica: Vince Ruggero Strano con 951 voti e il 31,07%. A seguire Salvatore Tumello con 898 voti e il 29,34%, Carmelo Antonio Risiglione con 711 voti e il 23,23%, Luigi Basilotta con 501 voti e il 16,37%.

Gravina di Catania: scrutinate attualmente 20 sezioni su 25, è in testa Massimiliano Giammusso con 4.902 voti e il 45,44%, a seguire Santi Porto con 4.759 voti e il 44,11% , Stefano Longhitano con 1.128 voti e il 10,45%.

Maletto: Vince Giuseppe De Luca con 1.019 voti e il 41,06%. A seguire Giuseppe Capizzi con 719 voti e il 28,97%, Antonio Mazzeo con 469 voti e il 18,90%, Miracolo Salvatore Maria Barbagiovanni con 275 voti e l'11,08%.

Mascalucia: scrutinate attualmente 9 sezioni su 25, è in vantaggio Enzo Magra con 2.122 voti e il 47,96%. A seguire l'avversaria Lucia Italia con 1.209 voti e il 27,32%, Alessandro Antonio Salerno con 656 voti e il 14,82% e Francesco D'Urso Somma con 438 voti e il 9,90%.

Mineo: Vince Giuseppe Mistretta con 1.472 voti e il 47,35% battendo Giovanni Agrippino Tandurello che ha ottenuto 1.080 e il 34,74%. In coda Guseppe Renda con 557 voti e il 17,92%.

Piedimonte etneo: Vince Ignazio Puglisi con 1.401 voti e il 54,64% di preferenze, battendo Fina Catanzaro con 1.163 voti e il 45,36%.

Randazzo: Vince Francesco Sgroi con 2.521 voti e il 36,13%. A seguire Nino Grillo con 2.125 voti e il 30,45%, Francesco Lanza con 1.565 voti e il 22,43%, e Nuccio Mollica con 767 voti e il 10,99%.

Riposto: Vince Vincenzo Caragliano con 3.355 voti e il 40,21% di preferenze, battendo Carmelo D'Urso che ha ottenuto 3.054 voti e il 36,60%. A seguire Ezio Orazio Raciti con 1.261 voti e il 15,11%, Salvo Spina con 674 voti e l'8,08%.

San Cono: Vince Nuccio Barbera con 849 voti e il 53,36%, battendo Giuseppe Cinquemani che ha ottenuto 742 voti e il 46,64%.

San Gregorio di Catania: Vince Antonio Carmelo Corsaro con 3.994 voti e il 67,59%, battendo Giuseppe Camilleri con 1.354 voti e il 22,91%. In coda Milena Villari con 561 voti e il 9,49%.

San Pietro Clarenza: scrutinate attualmente 4 sezioni su 5 è in vantaggio Giuseppe Bandieramonte con 1014 voti e il 81,06% su Orazio Borgia con 514 voti e il 19,39%.

Sant'Alfio: Vince Pippo Nicotra con 701 voti e il 66,76%, battendo Renato Ferdinando Finocchiaro con 349 voti e il 33,24%.

Santa Venerina: Attualmente nessun dato disponibile.

Valverde: Vince Angelo Spina con 2.324 voti e il 57,10%, battendo Lucia Tuccita con 1.041 voti e il 25,58%. A seguire Antonio Danubio con 582 voti e il 14,30%, Salvo Speciale con 123 voti e il 3, 02%.

Viagrande: Vince Francesco Leonardi con 2.768 voti e il 59,27%, battendo Enzo Sanfilippo con 1.120 voti e il 23,98%. A seguire Salvatore Nicotra con 782 voti e il 16,75%.