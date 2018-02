Elezioni comunali, i Cinque Stelle puntano sull'avvocato Matilde Montaudo

Donna, professionista, classe 1972, il candidato Sindaco del Movimento Cinque Stelle a Catania sarà quasi sicuramente l'avvocato dell'Università di Catania Matilde Montaudo. La notizia arriva direttamente dall'interno della formazione pentastellata, e potrebbe sconvolgere lo scenario delle candidature in cui, fino ad oggi, a proporsi ufficialmente sono stati l'attuale primo cittadino Enzo Bianco e il segretario regionale della comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo.

Montaudo si occupa di Diritto del Lavoro e fa parte dell'Unità operativa contenzioso e attività consultiva dell'ateneo catanese. Nonostante non abbia mai svolto alcun ruolo istituzionale, l'attivista del Movimento si era già presentata nel 2013 alla corsa per le elezioni amministrative, ottenendo 99 preferenze e anche alle "parlamentarie europee" del 2014 dicendo di essere ormai stanca di lamentarsi "passivamente". "Volevo attivarmi per cambiare le cose - diceva in un video di presentazione pubblicato su YouTube - per questo motivo ho scelto di aderire al Movimento Cinque Stelle".

"Nel 2007 ho iniziato a leggere il blog di Beppe Grillo e grazie alla diversa prospettiva che dava dalla realtà ho avuto voglia di conoscere gli attivisti di Catania - continuava nel 2014 Montaudo - Organizzo riunioni di benvenuto, gruppi di lavoro, e cerco di incrementare il numero di simpatizzanti e attivisti del Movimento. Giorno dopo giorno mi sono accorta che il Movimento sta compiendo il miracolo di riavvicinare i cittadini alla politica".

Il video di presentazione alle parlamentarie del 2014