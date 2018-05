Elezioni comunali, Razza: "#DiventeràBellissima in campo con il simbolo"

"Per la prima volta, dopo le elezioni regionali, #DiventeràBellissima si presenta con il proprio simbolo al giudizio degli elettori. Abbiamo detto tanti no, a chi voleva l'utilizzo del simbolo e a chi voleva candidarsi, ma per noi le sfide dei capoluoghi, a Messina e Catania, sono davvero importanti perché si tratta di due Città Metropolitane con le quali il governo della Regione vorrà lavorare in piena sinergia. Ma siamo presenti in centri importanti come Acireale, Comiso, Partinico, Piazza Armerina e Siracusa, solo per citarne alcuni".

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. "Stare assieme - ha aggiunto - è un valore che purtroppo non siamo riusciti a far comprendere a tutti, ma a Ragusa, ad esempio, abbiamo voluto raccogliere l'invito della coalizione di centrodestra e abbiamo consentito al candidato Tumino, ringraziando gli altri candidato sindaco (Cassì e Migliore) che alle regionali hanno sostenuto il presidente Musumeci, di spendere anche il nostro simbolo, perché siamo consapevoli della importanza di affidare agli elettori l'immagine di una coalizione coesa. Nelle città che vedono una divisione al primo turno - chiosa Razza - certamente faremo di tutto per ritrovare la compattezza in caso di ballottaggio".