Elezioni, Gentiloni a Catania per Bianco: "No a Lega e M5s"

"Io non credo che i moderati italiani, quelli che credono nelle idee liberali, nelle imprese, vogliano affidarsi al comandante Salvini o alle proposte demagogiche dei Cinque Stelle. Il governo non farà gli interessi dei moderati, delle persone di buonsenso che abbiamo nel nostro Paese come qui a Catania". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo ieri a Catania a una manifestazione elettorale a sostegno della ricandidatura a sindaco di Enzo Bianco.

"Ed anche a loro, ai moderati - ha aggiunto l'ex premier - dobbiamo rivolgerci: non sprecate l'occasione perché è adesso l'occasione. Il 10 giugno e al ballottaggio, se non riusciremo a vincere al primo turno, è questa l'occasione per dimostrare che stiamo rialzando la testa e siamo in campo".