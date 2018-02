Elezioni, Giorgia Meloni a Catania per sostenere Messina e Stancanelli

“Per l’Italia dai forza al Sud”, Giorgia Meloni arriverà a Catania per lanciare le candidature del consigliere comunale Manlio Messina e dell'ex primo cittadino Raffaele Stancanelli. La parlamentare parteciperà ad un incontro che si terrà alle Ciminiere di Catania, Sabato 17 febbraio, alle ore 16.30.

Il presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier dopo Milano e Roma sceglie Catania per scendere in campo come capolista. La città etnea è l’unica del Sud prescelta dalla Meloni per unire e rappresentare tutti gli italiani. "Catania con le sue potenzialità logistiche, commerciali, climatiche può essere il punto di partenza strategico del meridione", scrivono in una nota.



La fondatrice del partito lancia le candidature di Manlio Messina e Raffaele Stancanelli: il primo, coordinatore regionale di FdI, prescelto come candidato alla Camera per l’uninominale Catania centro in rappresentanza di tutta la coalizione di centrodestra; il secondo, coordinatore di #DiventeràBellissima e regista della vittoria di Nello Musumeci alle scorse regionali, indicato per il Senato nel collegio catanese.