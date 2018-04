Elezioni, la Lega appoggerà la candidatura di Salvo Pogliese

"Alle amministrative la Lega appoggerà la candidatura di Salvo Pogliese (eurodeputato di Forza Italia) come sindaco. In altre realtà come Messina andrà da sola. A Siracusa e Ragusa vedremo. Dove il centrodestra guarda avanti e può essere coerente cambiare, la Lega ci sarà, dove FI fa inciuci col Pd noi andremo da soli". E' quanto annunciato da Matteo Salvini, da ieri a Catania, a margine di un incontro con i lavoratori dell'ipermercato Auchan.

Puntuale il commento del candidato sindaco Pogliese: “Sono pienamente soddisfatto dell’intesa siglata questa mattina con Matteo Salvini. C’è assoluta sintonia sul programma amministrativo con il quale ci stiamo presentando ai catanesi e sull’azione di governo che porteremo avanti, se i nostri concittadini vorranno, con la nostra squadra sin dal primo giorno successivo all’elezione. Con Salvini siamo legati da stima reciproca e da una visione comune su alcuni temi di assoluta importanza, primo tra tutti quello della sicurezza nelle città".

"Ringrazio il leader della Lega, che ho incontrato insieme ad Angelo Attaguile e Stefano Candiani, per aver anteposto la necessità di garantire una amministrazione forte e coesa a una città abbandonata a se stessa negli ultimi cinque anni, a qualunque altro discorso. Cosa che sottolinea lo spessore della sua leadership”, ha concluso Pogliese.