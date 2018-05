Elezioni, 18 liste per 5 candidati: assente il simbolo del Pd

Sono 18 le liste per cinque candidati a sindaco presentate all'ufficio elettorale del comune di Catania in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno prossimo. A sostegno del candidato del centrodestra, l'europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia Salvo Pogliese, vi sono 9 liste, le civiche 'Grande Catania', 'In campo con Pogliese', 'Catania in azione', '#diventerá bellissima', 'Salvo Pogliese una scelta per Catania'!e poi 'Forza Italia-Berlusconi', 'Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni', 'Lega Salvini-Noi con Salvini'e l'Udc.

Una lista, 'Movimento Cinque Stelle', sostiene il candidato sindaco pentastellato Giovanni Grasso. Una lista, 'E' Catania', è a sostegno per il candidato sindaco Emiliano Abramo, presidente regionale della 'Comunità di Sant'Egidio'. Una lista, 'Un cuore per Catania' e' a sostegno del candidato sindaco Riccardo Pellegrino.

Sei liste - 'Con Bianco per Catania', 'Catania 2.0', 'Cambiamento reale', 'I progressisti', 'Catania attiva' e 'Patto per Catania primavera'- sostengono il candidato sindaco uscente Enzo Bianco. Non c'è, quindi, il simbolo del Pd a Catania. Una scelta, spiegano fonti di partito, che il candidato sindaco Enzo Bianco ha concordato con alcuni deputati regionali. I dem dunque schierano i loro candidati al consiglio comunale nelle liste che sostengono Bianco, due delle quali fanno riferimento al deputato regionale Luca Sammartino.