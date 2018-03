Elezioni, Pogliese: "A Catania Forza Italia ha avuto ruolo centrale"

"Seppure nella difficoltà del voto di protesta, Forza Italia a Catania si è attestata a un ottimo 22%, che conferma il ruolo centrale del nostro partito nella coalizione di centrodestra a cui siamo orgogliosi di appartenere assieme a Fratelli D'Italia, Diventerà Bellissima, Lega, Udc e autonomisti: raggruppamenti politici che anche in questo complesso frangente hanno dimostrato di avere radicamento territoriale ma anche coesione e compattezza, come testimonia il grande successo della manifestazione unitaria dello scorso 1 marzo". Lo dichiara Salvo Pogliese, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato sindaco di Catania per il centrodestra.

"Uno schieramento - prosegue l'esponente azzurro - che con pari dignità, in vista della prossima consultazione amministrativa di Palazzo degli Elefanti e in diversi altri comuni della provincia, verrà ulteriormente rinforzato dai contributi di rappresentanti dell'associazionismo civico, di cittadini ed espressioni politiche deluse dai fallimentari governi di centrosinistra".

"A questo fine - conclude Pogliese - in sintonia al Governo della Regione guidato da Nello Musumeci, a Catania abbiamo avviato il cantiere per una nuova proposta programmatica di buon governo aprendo a sensibilità trasversali alle tradizionali appartenenze politiche per archiviare finalmente questa fallimentare stagione di Enzo Bianco".