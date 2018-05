Elezioni, presentazione liste Pogliese: “Una coalizione forte e coesa"

“Le nove liste che sostengono la mia candidatura sono forti, radicate nel territorio, con una grande partecipazione di professionisti, imprenditori, donne impegnate nel lavoro e nel sociale, giovani vogliosi di diventare protagonisti del futuro della nostra città, largamente rappresentative della nostra comunità cittadina, ben oltre gli steccati delle appartenenze politiche. Una perfetta fotografia del consenso che si è venuto a creare attorno alla mia candidatura. Gli assessori nominati in prima battuta sono di alto profilo: Roberto Bonaccorsi e Sergio Parisi sono due tra i più bravi tecnici in circolazione nelle rispettive aree professionali; Fabio Cantarella e Ludovico Balsamo rappresentano al meglio, a livello locale, i rispettivi partiti nazionali. Ma in questo momento consentitemi di fare un pubblico riconoscimento alla lungimiranza politica e alla generosità di Grande Catania, Diventerà Bellissima, Udc e Catania in Azione, che sostengono il nostro progetto senza averne fatto una questione di poltrone, ma che saranno rappresentati in maniera qualificata nella giunta di governo con la quale lavorerò per far voltare pagina alla nostra città”. Lo ha dichiarato Salvo Pogliese, candidato alla carica di sindaco di Catania.

Gli assessori designati

Fabio Cantarella, 40’anni, avvocato cassazionista, è sposato e ha due figlie. Coltiva anche l’hobby del giornalismo d'inchiesta (appunto per questo è cavaliere della Repubblica). Negli ultimi cinque anni è stato vice sindaco di Mascalucia, con deleghe di peso quali quelle ad attività produttive, sport, turismo, spettacolo e politiche comunitarie. Ha creato il Gal Etna Food, strumento importante di promozione del territorio, finanziato con fondi regionali ed europei.

Ludovico Balsamo, 44 anni, catanese, commerciante, già membro del consiglio d’amministrazione dell’Asi di Catania, è consigliere comunale uscente. Nella consiliatura che sta per concludersi, è stato presidente della Commissione Commercio.

Roberto Bonaccorsi, quasi sessantenne, è nato a Riposto. Dottore commercialista da più di 30’anni, Dal 2002 al 2010 è stato consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti di Catania. Fino al 2004 è stato componente del consiglio nazionale dell’Associazione dottori commercialisti. Nel 2003 è presidente del collegio sindacale di Joniambiente Spa, società partecipata dai Comuni della zona etnea che si occupa della gestione dei rifiuti per l’Ato Ct1, e componente del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda soggiorno turismo di Acireale. Dal 2005 al 2007 è componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Ramacca. Nel 2007 è parte del consiglio di amministrazione della società Autoporto Asi Siracusa Spa. Nel 2009 e fino al 2012 ha ricoperto il ruolo di esperto dell’area finanziaria del sindaco al Comune di Riposto. Già vice sindaco, assessore al Bilancio, alle Partecipate e al Patrimonio del Comune di Catania, già sindaco di Giarre.

Sergio Parisi, 51 anni, catanese, sposato e padre di due figlie, vanta un lungo curriculum sportivo: presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto e vicepresidente esecutivo del Coni Sicilia, ex pallanotista, è stato presidente della Mediterraneo, società giunta sino alla finale scudetto di pallanuoto femminile e vincitrice di cinque titoli italiani in ambito giovanile.

Elenco candidati al Consiglio comunale



1) Gibilaro Maurizio

2) Giuffrida Salvatore detto Salvo

3) Giovanni Andronaco

4) Barbaro Giulia

5) Bellone Germana Vittoria Maria

6) Giovannella Biondi

7) Bonaccorsi Ivana

8) Condorelli Carmela Anna della "Melinda"

9) Condorelli Toty detto "Toty"

10)Cottone Giuseppe

11) Bartolomeo Curia

12) Currò Maria Rita detta "Curo", "Curò", avv "Currò"

13) GIACCO MASSIMILIANO

14) Angela Giachino

15) Agatino Giusti

16) Margherita Landolina

17) Lombardo Sebastiano Antonino detto "Iano"

18) Loritto Maurizio Francesco Salvatore

19) Maugeri Giovanna Monica Rosalia della "Giovanna"

20) Messina Domenica detta "Mimma"

21) Mirabella Domenico detto "Mimmo"

22) Mirisola Carmelo

23) Morsellino Giuseppe detto "Patriota"

24) La Porta Daniela

25) Nauta Francesco Maria Davide

26) Pagano Igor

27) Peci Salvatore detto "Salvo"

28) Petino Giuseppe

29) Romano Salvatore detto "Salvo"

30) Sangiorgio Luca

31) Scannella Giovanni Antonio

32) Sgroi Alessandro

33) Shapoval Svitlana

34) Sidoti Rosa Viviana Patrizia detta "Viviana"

35) Zizzo Alessio

36) Zuccaro Sandra Rita

IN CAMPO CON POGLIESE

1) Barresi Andrea

2) Mirenda Maurizio

3) Nicotra Carmelo

4) Alampo Antonino

5) Astorina Giovanni Luca Rosario detto "Gianluca"

6) Brandimonte Santa

7) Calcagno Martina

8) Carciola Lucia

9) Castelli Vincenzo

10) Coppola Carmelo Stefano

11) D'Arrigo Cosimo Fabio

12) Di Blasi Giuseppe

13) Di Paola Andrea Francesco

14) Fazio Salvatore

15) Fichera Isabella adele

16) Fisicaro Salvatore Antonio Angelo detto "Turi"

17) Gallo Tiziana

18) Giammellaro Grazia Francesca

19) Impellizzeri Luca

20) La Mantia Ilaria Maria

21) La Micela Lorena Salvatrice Maria

22) Magrì Valentina

23) Mannarà Alessandro Carmelo

24) Marletta Renato

25) Miraglia Gino Sebastiano

26) Orlando Giuseppe

27) Pagana Antonino detto "Tony"

28) Parisi Paola Emanuela

29) Rinella Aurelio

30) Scandurra Rosario

31) Sciuto Cesare Davide

32) Sequenzia Angelica Concetta

33) Sofia Sonia Agata

34) Stella Angelo

35) Viscuso Patrizia

36) Zaccone Francesco

FORZA ITALIA

Elenco candidati al Consiglio comunale

1) Santi Bosco

2) Nunzia Anastasi

3) Francesco Arena

4) Antonino Bruno

5) Martina Concetta Bucisca

6) Dario Bussolari

7) Gaetano Antonio Caserta

8) Rosanna Maria Carmen Colombo

9) Maurizio Carmelo Cristaldi

10) Domenico Fabio Currò

11) Rosario Di Bella

12) Dario Grasso

13) Marilena Guerreggiante

14) Mario Indaco

15) Anna Elisa Rosa Laviano

16) Domenico Leonardi

17) Doriana Linfanti

18) Michele Milano

19) Maria Modaudo

20) Marco Maria Navarria

21) Giuseppe Benedetto Nazzareno

22) Agata Parisi

23) Giovanni Gabriele Petralia

24) Vincenza Iolanda Pulvirenti

25) Irene Quartararo

26) Soonita Randhay

27) Rodolfo Sebastiano Giuseppe Rapisarda

28) Maria Grazia Rotella

29) Agata Maria Scalia

30) Graziana Scalia

31) Angelo Rosario Scuderi

32) Salvatore Smirni

33) Orazio Giuseppe Tasco

34) Giada Nikita Toscano

35) Alessia Trovato

36 Andrea Verzì