Elezioni 2018, alle ore 23 a Catania l'affluenza è del 64,12 per cento

Si è fermato al 64,12 per cento il dato dell'affluenza a Catania. In leggero calo rispetto alle precedenti Politiche, quando il dato fu del 66,11. In Sicilia, complessivamente, il dato è stato del 63,09. Ad Agrigento dove si è votato di meno con il 59,59 per cento, mentre a Ragusa dove si è votato di più con il 66,20 per cento.

A Catania hanno votato per la Camera più donne (75.186) che uomini (72.898). Per quanto riguarda il Senato, a votare sono stati 66.053 uomini e 68.653 donne.

I comuni della provincia etnea "più ligi al dovere" sono stati: Aci Bonaccorsi con il 72,37 per cento, Linguaglossa con il 70,04 per cento, Ragalna con il 71,18 %, San Giovanni la Punta ( 71,01%), San Gregorio (72,64%), Sant'Agata Li Battiati ( 72,42 %) e Viagrande (71,56).

Nella prima parte della giornata l'affluenza era ancora bassa nella provincia di Catania dove il dato registrato alle 12 dal Ministero dell'Interno è fermo al 15,10%. Di poco più alta nel capoluogo, dove arriva al 15, 35%.