Meno di un mese alle elezioni comunali: finora 18 liste per 5 candidati

Meno di un mese alle elezioni comunali di Catania del 10 giugno. Sino al 16 maggio sarà possibile consegnare le liste dei candidati con le relative firme di convalida.

A sostegno del candidato sindaco Salvo Pogliese

Fino ad oggi, la coalizione di centrodestra dovrebbe avere nove liste a sostegno del candidato sindaco, l'europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia, Salvo Pogliese. Due di queste dovrebbero essere di 'diretta emanazione' dello stesso candidato, ovvero, 'Pogliese Sindaco' ed in 'Campo con Pogliese', una quella di Forza Italia, due liste autonomiste ex Mpa, quella di Fratelli d'Italia, quindi quella della Lega, altra lista del movimento movimento 'Diventerà Bellissima' del governatore Nello Musumeci ed infine quella di 'Catania in azione'.

A sostegno del sindaco uscente Enzo Bianco

Sei invece dovrebbero essere le liste collegate al progetto civico a sostegno del sindaco uscente e ricandidato Enzo Bianco. 'Primavera per Catania' con candidati vicini al parlamentare regionale Pd Antony Barbagallo, poi la lista 'Con Bianco per Catania', due liste 'legate' ai parlamentari 'renziani' Sammartino e Sudano, rispettivamente regionale e nazionale, una lista vicina al mondo del volontariato e dell'associazionismo che dovrebbe chiamarsi 'Catania,autonomisti e solidali' e poi quella dei 'Progressisti' portata avanti dall'attuale assessore comunale, Orazio Licandro.

Altri candidati Grasso, Abramo, Pellegrino

Dovrebbero invece mantenere solo una lista gli altri tre candidati a sindaco, ovvero il maestro d'orchestra Giovanni Grasso per il M5S, il Presidente regionale della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo ed infine il consigliere comunale uscente di Forza Italia, Riccardo Pellegrino.