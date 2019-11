Elezioni studentesche, la lista Uniurbe ha più di 20 rappresentanti

L' associazione studentesca UniUrbe si riafferma sulla scena della rappresentanza studentesca negli Istituti superiori della provincia di Catania. Si sono concluse, infatti, le elezioni studentesche in cui sono stati eletti i rappresentati degli studenti in seno all'Istituto e alla Consulta. UniUrbe vanta più di venti rappresentanti. Tra questi i primi a promuovere ed aderire al progetto sono Arcidiacono Giovanni, Battaglia Matteo, Borzì Rosario, Bulla Nicolò, Carbonaro Filippo, Carta Graziano, Catania Federico,Di Mauro Andrea, Leonardi Mario, Pagano Dennis, Privitera Giacomo, Rizzo Giovanni.

"Non c'è istruzione senza informazione -afferma Francesco Zappalà, coordinatore dell'associazione studentesca UniUrbe- e questo progetto è la prova che i giovani credono ancora nella scuola e nella formazione per investire sul loro futuro. Infatti si continua a lavorare per portare in consulta idee sempre più innovative, e questo sarà possibile attraverso la sinergia tra i membri e il sostegno da parte degli studenti. Ci tengo a ringraziare Marco Piro e Francesco Ferlito per il sostegno nella continuità del progetto e per l'essermi stati vicini nei momenti di difficoltà. Ed estendo i miei ringraziamenti a Danilo Alemanni, Giacomo Antronaco, Antonino Ricciardi e Giuseppe Tropea per il loro supporto".