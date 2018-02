Elezioni, tour di Pietro Grasso in Sicilia fino a lunedì

Week end elettorale in Sicilia per il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, che resterà nell'isola anche per una serie di iniziative lunedì. Il tour elettorale inizierà domani sabato alle 11.30 a Palermo con l'inaugurazione del Comitato elettorale (via della Libertà 159). Nel pomeriggio Grasso si sposterà a Petralia Sottana per un'iniziativa pubblica prevista alle 17 presso il Cineteatro Grifeo (Corso Paola Agliata 108). La giornata si chiuderà a Catania con una manifestazione alle 20.30 al Piccolo Teatro di via Federico Ciccaglione 29 con i candidati di LeU. Domenica 11 febbraio il leader di Liberi e Uguali sarà a Gela per un'iniziativa alle 12 nell'ex Chiesa di San Giovanni (via Salvatore Damaggio Fischetti, 84). Nel pomeriggio Grasso si sposterà ad Agrigento per una iniziativa pubblica di presentazione dei candidati presso l'Hotel Dioscuri Bay Palace (Lungomare Falcone e Borsellino, 1) alle ore 17.30. Lunedì conferenza stampa alle 11.30 a palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento, 1). Alle 17 inaugurazione del comitato elettorale a Marsala (piazza del Popolo 35) con i candidati di Camera e Senato.