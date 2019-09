Marano (M5S): “Emigrazione è un dramma, dati sconcertanti nelle scuole"

La deputata all’Ars del Movimento Cinque Stelle Jose Marano interviene a seguito della diffusione dei dati sul drastico calo degli alunni in Sicilia e chiede, al governo regionale, un impegno a sostegno delle famiglie che sono costrette ad emigrare o che non possono permettersi l’arrivo di un figlio.

“La vera emergenza della nostra terra – spiega Jose Marano – è l’emigrazione. Un problema di cui si parla poco e di cui si deve far carico in primis la Regione Siciliana. Stiamo diventando una terra che, anno dopo anno, si sta desertificando. I dati diffusi dall’Ufficio Scolastico Regionale ci dicono che quest’anno entreranno in classe 715mila alunni, ben 12251 in meno rispetto allo scorso anno”. “Un dato impressionante – prosegue la deputata – che racchiude l’emergenza siciliana: le nascite calano, tante famiglie sono costrette a trasferirsi al nord o all’estero per lavorare, la mancanza di servizi adeguati che peccano di qualità. A ciò aggiungiamo un tasso del 22 per cento di abbandono scolastico: il doppio della media europea. Un problema gravissimo che vede in fuga il “Futuro” della nostra terra. Per questa ragione presenterò una interrogazione nella quale chiederò a questo governo come intenda fronteggiare questa situazione di emergenza e quali sono le politiche attive a sostegno delle giovani famiglie con figli per mettere un freno all'emigrazione di massa che la Sicilia sta subendo. Non possiamo restare a guardare: chi amministra ha il dovere di intervenire”.