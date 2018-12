Enzo Bianco si sposa nell'agrigentino: testimoni Del Rio e Gentiloni

Cinquantadue invitati e 8 uomini di scorta: il Castello di Siculiana blindato da uomini della sicurezza e pieno di "big" della politica, dell'economia e anche della magistratura per il matrimonio di Enzo Bianco.

Sessantasettenne, ex storico sindaco di Catania, amministrata per venti anni in più fasi, nonchè ex ministro e parlamentare, in gran segreto ha sposato una donna londinese. Testimoni di eccezione l'ex premier Paolo Gentiloni e l'ex ministro e attuale capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, e l'ex procuratore di Catania Giovanni Salvi. Nella platea degli invitati un alto magistrato di Roma, l'imprenditore Carlo De Benedetti e l'ambasciatore di Spagna.

Di assoluta eccezione anche lo chef: per l'occasione, infatti, Pino Cuttaia ha affiancato Gianluca Firetto. Le nozze "vip" sono state officiate con rito civile dal sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che peraltro è il proprietario della struttura insieme ai fratelli. Il giorno prima del matrimonio, nel Castello di Joppolo, altra location della famiglia Firetto dove ci celebrano matrimoni esclusivi e non solo, l'esperto uomo politico ha festeggiato con gli invitati per una sorta di addio al celibato che tale non era visto che si tratta di un matrimonio in seconde nozze.

"È un giorno speciale! - scrive Bianco su Facebook annunciando il lieto evento - Un passo importante, che mi arricchisce e mi riempie di infinita gioia. Amanda ed io ci siamo sposati!".

Nella sera di Domenica, gli sposi hanno offerto un tea agli amici - circa 200 invitati - tra cui Anthony Barbagallo, Angelo Villari, Concetta Raia, Lanfranco Zappalà, Valentina Scialfa, Orazio Licandro, Ottavio Cappellani, e tanti altri ex consiglieri, assessori ed attuali politici in carica.