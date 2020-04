Mario Giarrusso è stato espulso dal Movimento 5 Stelle

Il senatore catanese Mario Michele Giarrusso è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, insieme al deputato Nicola Acunzo. Negli ultimi 12 anni la sua figura era sempre stata inserita tra quelle ritenute vicine a Beppe Grillo, anche prima della fondazione del Movimento 5 Stelle. E' stato espulso per non aver restituito parte degli stipendi, così come hanno fatto i suoi colleghi e come stabilito già prima delle elezioni dalle regole interne del M5S, e per non aver posto rimedio alla situazione nei mesi successivi alla segnalazione. Le motivazioni da lui addotte erano legate all’esigenza di disporre dei soldi per alcune cause legali in corso.

