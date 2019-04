Europarlamento, 3 catanesi del Movimento Cinque Stelle in lizza

Si sono concluse ieri le operazioni di voto degli attivisti del Movimento Cinque Stelle per scegliere i candidati all'europarlamento.

Dopo la clamorosa svolta che ha scosso l'ambiente pentastellato catanese, con l'esclusione di Clementina Iuppa, il voto ha fornito altre novità. Primo è arrivato l'uscente Ignazo Corrao tallonato dall'ex iena catanese Dino Giarrusso che sarà il suo competitor forte in lista.

Ce la fa, stavolta, anche la catanese Matilde Montaudo con oltre 1200 voti. L'attivista di vecchia data avevo provato a concorrere per la poltrona da sindaco ma la base gli aveva preferito Grasso, di cui sarebbe stata vice in caso di vittoria. Adesso il tentativo per uno scranno a Bruxelles è andato a buon fine.

In lista anche il "ripescato" etneo Antonio Brunetto. Come rivelato da La Sicilia si tratta di un ex attivista universitario di area Ncd vicino a Castiglione, Firrarello e all'ex ministro Alfano ma non è mai stato candidato sotto quelle insegne in competizioni elettorali.

Adesso la loro campagna elettorale, stavolta contro gli altri partiti, può finalmente partire.