Europee, Giovanni La Via fuori dalla lista di Forza Italia

Fuori Giovanni La Via, eurodeputato transitato in Forza Italia dopo la militanza in Ncd. Non sono bastate dunque le uscite pubbliche con il simbolo azzurro a convincere i vertici del partito, il professore catanese rimane dunque escluso dalla competizione elettorale per un seggio a Bruxelles.

Via libera invece per Giuseppe Milazzo, capogruppo Fi all'Assemblea siciliana, per Saverio Romano, leader dei popolari, e per Salvatore Cicu, parlamentare forzista uscente. E' quanto stabilito dal leader Silvio Berlusconi, anche lui candidato, in un vertice che si è tenuto ad Arcore con Gianfranco Miccichè, chiudendo l'elenco delle liste per le prossime elezioni europee nel collegio Sicilia-Sardegna.