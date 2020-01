Il sindaco sceglie l'ex consigliere Tringale per il ruolo di esperto

E' l'ex consigliere Tuccio Tringale il nuovo esperto, a titolo oneroso, del sindaco Salvo Pogliese che ricoprirà le attività relative dei rapporti con il consiglio, con le municipalità, le istituzioni locali e regionali e l'associazionismo. Lo scorso 11 dicembre il Comune aveva pubblicato un bando per ricevere le diverse candidature che sarebbero poi passate al vaglio dell'amministrazione e del sindaco per conferire l'incarico fiduciario per 12 mesi eventualmente rinnovabili.

Tringale è stato consigliere comunale per un decennio e ne è stato anche vicepresidente. Con un passato autonomista e nell'orbita del centrodestra ha poi seguito Manlio Messina in Area Popolare e, al termine dell'ultimo mandato, si era unito al gruppo dei sammartiniani. Adesso "ritrova" nell'area di Fratelli d'Italia lo stesso Messina e tanti ex colleghi consiglieri. Il nuovo esperto del sindaco conosce bene le periferie, avendo spesso denunciato nella scorsa consiliatura problematiche e stato di abbandono, e il mondo dell'associazionismo e dello sport.