Fasanaro: "Riapertura anfiteatro romano obiettivo centrato dalla prima municipalità"

“Dopo quasi un anno di lavoro svolto insieme a tutto il consiglio della I Municipalità, finalmente, da pochi giorni, sono stati ripristinati gli orari di apertura dell’Anfiteatro Romano di Catania, che fino a qualche settimana fa risultava essere aperto al pubblico esclusivamente il giovedì”, dichiara il presidente Paolo Fasanaro esprimendo soddisfazione.

“Un primo ma importante risultato che sicuramente – continua il presidente della I Municipalità - va condiviso insieme all’onorevole Gaetano Galvagno il quale, oltre a essere costantemente presente durante i sopralluoghi nel sito e ai consigli svolti per l'anfiteatro, ha presentato ben 3 interrogazioni rivolte al presidente dell’ARS. Atti che hanno permesso di restituire uno dei monumenti storici più importanti di Catania alla cittadinanza e ai turisti”.

“La strada, però, è parecchio lunga”, ammette Paolo Fasanaro. “Infatti, è necessario agire quanto prima per usufruire dei fondi europei 2014-2020 per mettere in sicurezza la struttura e allargare la zona accessibile al pubblico. Sarebbe una sconfitta perdere questi fondi e non cercarne dei nuovi”.