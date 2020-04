Verde pubblico, Ragusa (M5S): "Avviare scerbatura nel parco degli Ulivi"

Dopo la notizia della riapertura, a partire dal 4 maggio, dei principali parchi pubblici cittadini (tra cui la Villa Bellini) il consigliere della quarta municipalità Giuseppe Ragusa è intervenuto per chiedere di iniziare a predisporre gli interventi anche per i polmoni verdi delle periferie.

"Bene la riapertura dei giardini pubblici - dice il consigliere M5S - e gli interventi effettuati per renderli vivibili. Però serve che i medesimi interventi siano programmati anche per le periferie che non possono essere abbandonate. Chiedo quindi all'amministrazione di calendarizzare interventi per il parco degli Ulivi affinché i residenti della quartà municipalità possano godere del loro parco in sicurezza e non tra sterpaglie ed erba alta".