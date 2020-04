Zammataro: "Avviare subito la fase due per ricostruire l'economia"

“Dobbiamo agire in fretta e partire subito con un grande piano di rilancio dell’economia cittadina. Non possiamo permettere che imprenditori e commercianti possano trovarsi a causa del blocco causato dall’emergenza sanitaria a non avere più la forza economica per riaprire la propria attività". Manfredi Zammataro, consigliere al Comune di Catania per "Diventerà Bellissima", chiede di cominciare subito a ricostruire il tessuto produttivo etneo per fare in modo che l'economia non si fermi completamente.

"E’ sotto gli occhi di tutti infatti che la crisi economica che ci apprestiamo a vivere colpirà indistintamente tutte le attività imprenditoriali presenti in città, dal settore turistico-ricettivo, alla ristorazione, ai parrucchieri, ai centri di benessere, alle piccole botteghe, ai mercati storici, alle palestre , agli studi professionali e ai titolari degli stabilimenti balneari, con il serio rischio del deflagrare di una bomba sociale impressionante che creerà nuove fasce di povertà. In città - prosegue - ci sono tantissime attività produttive che ancora non sanno quando e come potranno riaprire ed è preciso compito delle Istituzioni stare loro accanto. Per questo motivo ritengo prioritario aprire subito un tavolo di lavoro permanente con tutte le forze sociali e con le associazioni di categoria per offrire supporto e proposte concrete per il sostegno del tessuto produttivo in città. E’ necessario - conclude Zammataro - rilanciare l’economia con la consapevolezza che il Comune per il tramite del sindaco dovrà battersi per chiedere interventi economici da Roma. Catania non può essere lasciata sola”.